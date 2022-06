Im Juli 2020 hat der Direktor der OÖ Kultur GmbH (LKG) Alfred Weidinger angekündigt, das Biologiezentrum von Linz-Dornach auf das Areal des Sumerauerhofs in St. Florian zu übersiedeln. Das Gebäude in der Linzer J.-W.-Klein-Straße sei in desolatem Zustand, ein Umzug wäre unumgänglich.