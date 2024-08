Das bietet das Filmfestival Freistadt: Von 24-Stunden-Pflege bis zu Österreichs Oscar-Kandidat

Dabei wird auf weltoffene Art beleuchtet, was Heimat in all ihren Facetten definiert. Tipps für Festivalbesucher und -besucherinnen: „Trog“Für Festival-Mitbegründer Wolfgang Steininger ist „Trog“ einer der besten Dokumentarfilme aus Österreichs jüngster Zeit, „den weder Diagonale noch Viennale als Filmfeste programmiert haben“. In Freistadt wird die persönliche Arbeit der Salzburgerin Gabriele Hochleitner zwei Mal gezeigt (Do./Fr., 22./23. 8.).