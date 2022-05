Es sind zwei Welten, die gerade in ihrer Gegensätzlichkeit perfekt zueinander passen: Die Grafiken von Anna Maria Brandstätter sprühen vor Lebendigkeit, zeigen fiktive Welten voller mystischer Inseln, Planeten und Tiere. In den Ölmalereien von Adelheid Rumetshofer laden meist in Blau gehaltene Farbkosmen mit sanften Übergängen zur Kontemplation. Genau diese Gegensätze erzeugen eine Spannung, die beide Welten in ein neues Licht taucht.