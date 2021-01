In Deutschland läuft im August 1955 der millionste VW-Käfer vom Band, und sie singt "Ganz Paris träumt von der Liebe". Und als das Fernsehen zaghaft in den Wohnzimmern Einzug hält, bekommt sie – "Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini" singend – ein Gesicht: Caterina Valente, die Stimme der Wirtschaftswunderzeit. Heute feiert das begnadete Multitalent in Lugano (Schweiz) in aller Stille den 90. Geburtstag. Dort wohnen auch ihre beiden Söhne aus zwei Ehen.