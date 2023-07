Das Bauhoftheater Braunau verführt zu "Faust"

Binäre Zahlencodes säumen im Zeitalter künstlicher Intelligenz die Wände des Studierzimmers, in dem "Faust" inmitten seiner Büchertürme rastlos sucht, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das Bauhoftheater Braunau bringt Goethes zeitlos aktuelle Warnung vor Grenzüberschreitung auf die Open-Air-Bühne: Just auf dem Kirchenplatz wird die Seele an den Teufel verschachert. In der behutsam von Robert Ortner und Wolfgang Dorfner gestrafften, teils um aktuelle politische Bezüge bereicherten Fassung entfaltet sich ? nahezu unangetastet ? Goethes faszinierende Sprachkraft.

Faust beobachtet Faust

Den alten Faust, den Guido Drell fiebrig rastlos streben und irren lässt, begleitet diesmal wie ein Schatten sein jugendliches Pendant (David Hirmer). Als Zaungast seiner selbst ist Faust Beobachter von Gretchens Tragödie, teils scheint?s den Doktor doch zu reuen ? als Mensch in seinem dunklen Drang, sich des rechten Weges wohl bewusst. Ihn davon abzubringen, ist Mephistopheles? Mission: Dandyhaft treibt Patrick Brenner mit Wonne sein teuflisches Spiel voran.

Es kommt, wie es kommen muss: Jennifer Kastingers Monolog im Kerker des verführten, als Kindsmörderin dem Wahnsinn anheimgefallenen Gretchens geht unter die Haut. In der Unterwelt der Hexen und Geister schwelgt man in lasziven Klängen. Nicht nur die Musikeinlagen in bewährter Bauhoftheater-Manier (stimmig konzipiert von Nadine Konietzny), auch die Farben Rot und Blau in Kerstin Kaseders Bühnenbild erinnern an David Lynchs Thriller "Blue Velvet" über einen Collegestudenten auf Abwegen. Allem tiefgründigen Ernst, mit dem sich das rund 20-köpfige spielfreudige Ensemble vor dem Klassiker verneigt, steht ein Augenzwinkern gut: So ist das devote Erzengel-Sein sichtlich eine Qual, und federleicht, obgleich folgenschwer ist des roten Luftballon-Pudels Kern.

Fazit: Es lohnt, sich vom Bauhoftheater und "Faust" verführen zu lassen!

"Faust": Bis 5.8., je 20 Uhr.



Ab Samstag, 22. Juli: Das Familientheaters "Komm, wir finden einen Schatz" (ab 3 J.) lädt in die Herzogsburg (bis 13. 8.).



Alle Infos: www.bauhoftheater.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze