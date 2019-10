"Das alles ist fürchterlich verlogen"

Schauspiel-Star Karl Markovics bringt mit "Nobadi" seine dritte Regie-Arbeit ins Kino. Darin verbindet sich auf tragisch bis bizarre Weise das Schicksal eines alten, rechten Wieners mit dem eines jungen Afghanen (mehr i. d. Box).

OÖNachrichten: Auslöser für das Thema Ihres Films war die Sicherheitskonferenz 2016 zur Flüchtlingswelle. Was genau?

Karl Markovics: Es war der ständige Gebrauch des Wortes "Sicherheit" in einem einseitigen Zusammenhang. Es geht und ging ausschließlich um unsere Sicherheit, und nicht – was ja pervers ist – um die Sicherheit der anderen, die zu uns kommen. Letztere war in einem unvergleichbar höheren Ausmaß bedroht. Ob jetzt wirtschaftlich oder existenziell durch Krieg, ist da ja zweitrangig. Aber niemand verlässt einfach nur einmal so sein Land. Es sei denn, er will Urlaub machen.

Sie spürten, dass der Diskurs eine tragische Richtung nimmt?

Was mir damals sauer aufgestoßen ist, war die beginnende Neigung zur Umkehr von Täter und Opfer. Wenn man sagt, die anderen, die kommen, sind ein Sicherheitsproblem, ergibt sich daraus, sie automatisch und vorab zu kriminalisieren. Das Gefühl, dass wir wieder so weit sein werden, dass diese Täter-Opfer-Umkehr raumgreifend wird, hat sich bewahrheitet. Wir leben in einer Art des rechtspopulistischen Denkens – in ganz Europa. Das Schlimme daran ist, dass es salonfähig wurde, nicht mehr zu differenzieren. Und ich spreche nicht von explizit faschistischen "Einzelfällen". Diese Perversionen sind zumindest offenkundig. Es ist das Latente.

Und in "Nobadi" ist der alte Protagonist mit einem Flüchtling konfrontiert, dem er wortlos "böse Absichten" unterstellt.

Der eigentliche Täter, der alte Mann, probiert einmal, sich irgendwie auf die Seite des Opfers zu stellen. Die gesamte Mechanik von Verdrängung und Schuld gerät komplett durcheinander – auf ganz groteske Art. Weil einfach zu viel Zeit vergangen, zu viel falsch gelaufen ist. Am Ende eines langen Lebens geht das nicht einfach Hals über Kopf, wenn dazwischen kein bewusstes Nachdenken über die Vergangenheit geschehen ist.

Diesen alten Nazi spielt Heinz Trixner (u. a. bekannt als Vincent Strobel aus Schlosshotel Orth, Anm.). Da Sie Rollen nie explizit für bestimmte Darsteller schreiben, sondern für die Geschichte: Wie haben Sie ihn gefunden?

Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Durch den langen Prozess der Einreichungen für den Film war der Schauspieler, der seine Rolle hätte spielen sollen, nicht mehr verfügbar. Es war zwei Wochen vor Drehbeginn. Im Film heißt das: fünf Minuten vor zwölf. Es werden Agenturen durchtelefoniert und man schaut, welche älteren Darsteller hätten Zeit und wollen sich überhaupt auf ein solches Wagnis einlassen, eine Rolle so kurz vorzubereiten. Wir fanden zwei für ein Casting gleich am nächsten Tag. Einer war Heinz. Und es war gleich klar: Er wird es.

Seinen Gegenpart spielt der 23-jährige Borhanulddin Hassan Zadeh. Wie seine Figur floh er aus Afghanistan. Er spricht neun Sprachen und Dialekte und hat mit 14 ein Lokal geführt. Wie findet man einen solchen Mann?

Meine Kollegin und Schauspielerin Hilde Dalik (u. a. "Vorstadtweiber") war Mitinitiatorin eines Schauspielprojektes, in dem auch unbetreute minderjährige Flüchtlinge mitgespielt haben. Dessen Anliegen war es, über eine kreative Gemeinsamkeit zu kommunizieren und Deutsch zu erlernen. Daraus ergab sich für mich die Chance, die Burschen, die darin mitgewirkt haben, zu casten. Sie hatten Erfahrungen und sprachen damals schon gut Deutsch. Auch bei ihm war schnell klar: Er wird’s.

An einem Punkt im Film bricht das Eis zwischen dem Wiener und dem Afghanen. Der Junge erzählt vom Lager, der Alte erinnert an Lager in der NS-Zeit. Eine Schicksalsparallele, die in der Flüchtlingsdebatte kaum bewusst wurde. Was lief in unserer Erinnerungskultur falsch?

Schon ein Mensch ist etwas schwer Durchschaubares und sehr Komplexes, eine Gesellschaft ist das tausend Mal mehr. Deshalb kann es hier keine eindeutige Antwort geben. Aber: Es lohnt sich – und das betrifft jetzt die Bildung –, wenn wir bei den Jüngsten ansetzen: in der Frage, wie wir ihnen Neugier, Menschlichkeit vermitteln. Umso wichtiger wäre es, schulisch größere Schwerpunkte zur Zeitgeschichte zu setzen und die Qualität darin hochzuhalten.

Über die NS-Zeit spricht man bei uns noch immer nicht gerne.

Österreich ist hier ja keine Ausnahme. Auch Frankreich hat sehr lange gebraucht, anzuerkennen, dass auch seine Behörden Nazi-Okkupanten aktiv in der Judenverfolgung unterstützt haben. Trotzdem: Frankreichs Anteil war im Vergleich zu unserem ein geringer. Unserer ist besonders hoch. Da muss man sogar mit zweierlei Maß messen. Gerade wir!

Warum "gerade wir!"?

Wir sind in Tourismus und Gastronomie so auf die Offenheit anderer angewiesen, Umgang zu pflegen. Das alles ist fürchterlich verlogen, wenn auf anderer Seite etwas steht, was diese Art der einstigen Menschenverachtung nicht völlig anerkennt. Wir müssen uns weiter um ein Gleichgewicht bemühen und alles Mögliche tun, um zu der Mitverantwortung zu stehen, die ohnehin nie gutzumachen ist.

Nobadi ist ein Fest der Darsteller, das sich in einem Haus in einer Schrebergartensiedlung ereignet. Herr Senf (Trixner) engagiert Adib (Zadeh), um für ihn ein Loch auszuheben. Ihr ungeplantes Zusammensein erzeugt Taten, die so packen wie das Ungesagte. ab 4. 10. im Kino

Premiere: Markovics präsentiert "Nobadi" am Fr. im Moviemento Linz (18 Uhr), ist im Kino Freistadt dabei (20 Uhr).

