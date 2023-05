Das „4. Internationale JugendTheaterFestival“ lädt nach Kremsmünster

Alle Theaterspieler sind zwischen 16 und 25 Jahre jung. Das vielseitige Programm eint diesmal „ein ziemlich literarischer Anspruch“, sagt Theatermacher Bernhard Paumann vom Verband „Amateurtheater Oberösterreich“, der das Festival in Kooperation mit dem Österreichischen Bundesverband für außerberufliches Theater und der Internationalen Drama/Theatre and Education Association (IDEA) organisiert. So nimmt sich etwa die Schultheatergruppe „(k)alte küche“ aus Wien Goethes Faust 1 an. Die Gruppe VIP Prag spürt Jerome David Salingers „Der Fänger im Roggen“ nach, und auf den Spuren von Shakespeares „Romeo und Julia“ wandelt die Gruppe Pesimyski aus Bratislava.

„Im Menschenzoo“ der Verschwörungen

Eröffnet wird das JugendTheaterFestival vom Schweizer Kinder- und Jugendtheater Turgi am 31. 5, 20.30 Uhr mit dessen Eigenproduktion „Trapped – Gefangen“, einer Ermutigung zur Vielfalt. Aus Oberösterreich zu Gast ist die Gruppe „Tatort Theater Gmunden“ des BRG Schloss Traunsee, die mit ihrem Leiter Rudolf Neuböck oftmals mit sehr kritische Stücken aufhorchen lässt: „Der Menschenzoo“ erzählt von Menschen, die von „Reptiloiden“ weggesperrt wurden, um die Welt vor deren Gewissenlosigkeit, Gier und Gewaltbereitschaft zu schützen (1. 6., 20 Uhr).

Weiters zu Gast: „Was wäre, wenn …“ (1. 6., 9.30 Uhr) fragt die Young Actors Company Korneuburg, die einen Studenten in der Zwickmühle begleitet: Klavierspielen oder Architektur studieren? Das BORG Lienz ergründet „Die Neue Freiheit in Krähwinkel“, dessen Bewohner Widerstand gegen die diktatorische Obrigkeit leisten (2. 6., 16.30 Uhr). Für Schnitzlers „Reigen“, der entfallen muss, springt eine Gruppe aus Tschechien ein. (kasch)

Info: Festivalbüro im Stift Kremsmünster: 0664 / 73 83 16 92, Karten: ooe-theaterverband.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze