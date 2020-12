In den vergangenen Jahren hat sich in den heimischen Schulen in puncto Musik viel getan. Treibende Kraft hinter vielen Aktivitäten war Peter Wiklicky, Fachinspektor für Musikerziehung und Instrumentalmusik in der Bildungsdirektion. Gemeinsam mit dem Chorverband wurde die Aktion "Meistersingerschule", ein Qualitätsgütesiegel für Schulen, die sich besonders für das Singen und Musizieren einsetzen, eingeführt. Unter Wiklicky wurde auch das Landes- und Bundesjugendsingen zum Erfolgsmodell.