Gute Inszenierungen werden im Laufe ihrer Aufführungen immer besser. Weniger gute – na ja. Zum Auftakt des 100-Jahr-Jubiläums der Salzburger Festspiele startete die "Jedermann"-Version von Regisseur Michael Sturminger am Samstag in ihren vierten Sommer, und sie wirkte wie in die Jahre gekommen: Sturminger hat Hugo von Hofmannsthals Spiel vom Sterben des reichen Mannes stets als säkularisierte Erzählung interpretiert.