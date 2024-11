Verena Altenberger: „Dann sind auch wir Frauen unfair und arrogant“

Am 28. und 29. November liest Verena Altenberger beim Weihnachtskonzert der Salzkammergut Festwochen mit Rafael Fingerlos in der Stadtpfarrkirche Bad Ischl.

Verena Altenberger ist eine der am besten beschäftigten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Am 28. und 29. November wird sie bei den Weihnachtskonzerten der Salzkammergut Festwochen in der Stadtpfarrkirche Bad Ischl unter der Leitung von Bariton Rafael Fingerlos Texte lesen. Am 18. Dezember präsentiert die 36-jährige Salzburgerin im Linzer Schauspielhaus zusammen mit Mavie Hörbiger und Komponistin/Pianistin Clara Frühstück den Abend „Den Göttern in die Seele blicken“.