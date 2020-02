Was wäre, wenn Österreich als erstes Land der Welt von der UNO den Auftrag bekäme, den Mars zu besiedeln? Was würden wir (vorausgesetzt, der Planet wäre bewohnbar) mitnehmen? Welche Laster blieben auf Erden? Das ist die Grundannahme für den Fünfteiler von Hanno Settele, der am kommenden Donnerstag unter dem Titel "Auf zum Mars! Settele übersiedelt Österreich" um 20.15 Uhr in ORF 1 startet. "Auf dieser Basis ergründen wir, was unsere Identität als Österreicher ausmacht",