"Dann sage ich: Mick Jagger kann froh sein, einen Bruder wie mich zu haben"

Sein Nachname wird ihn immer verraten. Aber Chris Jagger, der jüngere und einzige Bruder von "Rolling Stones"-Legende Mick (79), hatte nie vor, ihn zu ändern. "Was wäre der verdammte Sinn?", sagt der Musiker (75), der am Donnerstag in Linz und am Samstag in Ebensee auftritt (mehr unten).

Der Engländer erinnere sich an eine TV-Show mit dem Bruder von Beatles-Star Paul McCartney. Der habe seinen Namen in McGear geändert. "Und was passiert? Sie stellen ihn als Mike McGear, den Bruder von Paul McCartney vor!"

Chris Jagger, der als Journalist über Musik, Umwelt und Reisen geschrieben hat, hat längst ein gutes Radar für die Agenda seines Gegenübers entwickelt. Es gebe solche, "die wollen meinen Bruder interviewen, was sie nicht können, und fragen mich über ihn. Dafür brauchst du kaum Fantasie, weil du das Offensichtliche fragst."

Fünf Söhne, 14 Enkelkinder

Oft sage er dann: "Mick Jagger kann froh sein, einen solchen Bruder wie mich zu haben. Stellt euch vor, er wäre Einzelkind! Das wäre eine Tragödie." Chris Jagger lacht.

Will man wissen, wer er ist, fächert sich eine spannende Biografie auf: Vater von fünf Buben, Opa von 14 Enkelkindern, Sänger und Musiker, der mehr als hundert Kompositionen geschaffen hat und auf mehr als ein Dutzend Alben zurückblickt. Die Schule verließ er mit 18. Als Musiker ist er Autodidakt wie als Schauspieler.

Mit der Mutter seiner Kinder ist er seit 1981 verheiratet, sie leben auf einem Bauernhof. Wer Jagger nach seinem Leben fragt, spürt in seinen Antworten auch das, was seine Musik prägt: Ursprünglichkeit, Bodenständigkeit. Auf seinem aktuellen Album "Mixing Up The Medicine" finden sich zehn schnörkellose Nummern, geboren aus Rock, Blues, Jazz, Folk, Country und britischer Handarbeit.

Das Musikmachen seiner Generation habe etwas von einem Fußballspiel. "Du findest einen Ball und läufst mit Freunden drauflos, am Ende bist du hingefallen, dreckig und trinkst mit deinen Mistreitern im Pub." Dieses Zusammensein brauche es. Auch in Hinblick auf das Digitale, das im Musikbusiness dominiere. "Wir wickeln uns in so viel Technologie ein. Wie lange wollen wir tagtäglich in einen Bildschirm starren?"

Was es bei ihm auch nicht gebe, seien Playback und digital auf Perfektion getrimmte Nummern – das könne in öder Leere enden. Was ihn auch irritiere, seien moderne Songs, bei denen es "einen Refrain gibt, die Punchline und dann nichts". Er lege Wert darauf, Geschichten zu erzählen – mit einem überraschenden Dreh. So wartet auch "Mixing Up The Medicine" mit Liedtexten voller Miniaturen auf – über Liebe, Leben, Brüder.

Der Titel ist wörtlich zu nehmen: Musik sei Jaggers Medizin und die des Publikums, sie halte das Gehirn "agil". "Ich bin jetzt 75. Da weiß man nie, ob der nächste Auftritt nicht der letzte ist. Er habe Fans und Agenten sterben sehen. "Du verlierst auch Kraft, aber die Musik gibt sie dir wieder."

Mit einer besonderen Kraft hätten Mick und ihn seine Eltern als Kinder genährt – Gleichwertigkeit, Nähe, Liebe. "Mein Vater sagte immer: Es darf keinen Favoriten geben." Was ihn zerstört hätte, wäre gewesen, hätte die Familie Mick vorgezogen. "Sie gaben uns beiden die Basis für ein gutes Leben."

