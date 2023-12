Julia Windischbauer: "Dann lass mich auch was spielen, Martin!"

Die Linzer Schauspielerin Julia Windischbauer hat bereits in jungen Jahren eine veritable Karriere hingelegt. Über München und Berlin ist sie nun im Wiener Burgtheater gelandet. Am Freitag debütiert die 26-Jährige im Akademietheater in der Hauptrolle der Brünhild in Ferdinand Schmalz’ "Hildensaga. Ein Königinnendrama".