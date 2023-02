"Dann ist der Kusej gekommen und hat mich abgesägt"

Valentin Postlmayr mit den „Tatort“-Kommissaren Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) in der Folge „Was für eine Welt“ am Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2

Valentin Postlmayr (30) ist in Windischgarsten aufgewachsen, nach der Matura in Admont studierte er Sinologie (Chinawissenschaften) und Biologie ein Jahr lang "so dahin". Zum Schauspiel kam er durch Zufall, doch schnell erwies sich der Weg als richtig. 2018 schaffte es der Vater einer Tochter ins Fixensemble des Burgtheaters – bis Martin Kusej kam und keine Verwendung mehr für ihn hatte. Postlmayr hat seither eine veritable Filmkarriere hingelegt.