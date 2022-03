"Danke für diesen Selchfleischknödel"

"Danke für diesen guten Morgen Danke für jeden neuen Tag Danke, dass ich all meine Sorgen Auf dich werfen mag."

So beginnt "Danke", das 1961 vom Freiburger Landeskantor und Religionslehrer Martin Gotthard Schneider (1930-2017) komponierte Kirchenlied. Sechs Vorstellungen lang schwang dieser tröstliche Rhythmus in Kurt Palms dystopischer Horrorklamotte "This is the End, my Friend" im Linzer Theater Phönix (Premiere: 17. März) mit – allerdings mit verändertem Text. So dankt das Ensemble unter anderem "für diesen Selchfleischknödel", der zweifelsfrei ein Gottesgeschenk sein kann. Bloß nicht für Vegetarier.

Seit gestern ist das anders: Die Erbengemeinschaft des Komponisten verlangte unter Androhung einer einstweiligen Verfügung und Schadenersatzforderungen, dieses Lied nicht mehr zu verwenden. Und zwar mit der Begründung, dass der Einsatz des Liedes in keiner Weise den religiösen Intentionen des Komponisten entspricht und die Verwendung des Liedes sowie die entsprechende Bearbeitung und Darstellung im Stück von den Rechteinhabern nicht gestattet wird. Gestern um 17 Uhr fand die erste Probe ohne Schneiders Hymne statt, abends lief das Stück (bis 28. April) im neuen musikalischen Gewand.

Längst ist "Danke" nicht nur Standardliteratur bei Rhythmusmessen, sondern auch die schamlose Party-Kanone Mickie Krause dramatisierte die Nummer 2007 auf seinem Album "Vom Mund in die Orgel" zu einem Bierzelt-Psalm. Sogar das religiös unbehelligte Trio "Die Ärzte" veröffentlichte "Danke" 1998 auf der B-Seite der Single "½ Lovesong” als Punk-Weihegesang mit gegröltem Outro, aber unverändertem Text. So weit, so gestattet.

Dennoch steht das Theater Phönix mit dem Verbot nicht alleine da. Die jüngst mit dem renommierten Ernst-von-Siemens-Musikpreis (250.000 Euro) ausgezeichnete Komponistin Olga Neuwirth musste im Jänner 2020 die Partitur ihrer in der Wiener Staatsoper uraufgeführten Oper "Orlando" ändern, weil sie "Danke" im Kontext von Bigotterie und Kindesmissbrauch erklingen ließ.

Die Komponisten-Söhne Jörg, Ulrich und Florian Schneider erläutern auf ihrer Homepage unter "Bitte beachten Sie": "Wer das Danke-Lied textlich verändert, dem droht die Geltendmachung von Schadensersatz für die ungenehmigte Bearbeitung." Kurt Palm berief sich in einem Schreiben an die Erben unter anderem auf seine Vergangenheit als "Ministrant und Mitglied der Katholischen Jungschar, und wir haben dieses Lied 1964 auch in einer Theateraufführung verwendet". Alsbald antwortete Jörg Schneider: "Trotz Ihrer Jungschar-Erinnerungen können wir eine weitere Verwendung des Danke-Liedes im Rahmen Ihres Theaterstücks nicht genehmigen. Denn es gibt viele Menschen, denen das Lied etwas bedeutet."

Leider hat es das Theater Phönix trotz Anmeldung bei der AKM (Rechteverwertung "Autoren, Komponisten, Musikverleger") verabsäumt, eine Erlaubnis für die Danksagung an den Selchfleischknödel einzuholen. Unstrittig ist eben: Urheberrecht muss Urheberrecht bleiben. Die musikalische Heiterkeit dürfte das Theater rund 1000 Euro kosten. Wer sie miterlebt hat, zählt für allezeit zu einem exklusiven Kreis. Danke.