Daniela Dett verlässt das Musiktheater: "Es waren wunderschöne 14 Jahre"

„Ich habe diese Menge und Vielfalt gar nicht glauben können – was für ein Geschenk“, sagt Daniela Dett. Der Linzer Musicalstar hat vor Kurzem seinen Lebenslauf aktualisiert und da waren sie Schlag auf Schlag zu sehen: Alle Figuren, die sie am Landestheater Linz gespielt, getanzt und gesungen hat – von der Musiktheater Eröffnung 2013 ("Die Hexen von Eastwick") über "Piaf" bis aktuell als Herzkönigin in "Wonderland". „Es sind wunderschöne Rollen an mich