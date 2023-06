Daniel Ottensamer: Ein Meister auf der Klarinette spielte in Wels auf

Gemeinsam mit den Grazer Philharmonikern unter Dirigent Roland Kluttig interpretierte er das 2. Klarinettenkonzert von Carl Maria von Weber und spielte seine unnachahmliche Meisterschaft aus. Weit über den technischen Anforderungen stehend konnte er sich beim Musizieren voll auf das Gestalten konzentrieren und das Augenmerk auf die große Bandbreite seines höchst variablen Klarinettentons legen. Es gab dabei nichts, was nicht gelang, was nicht staunend machte und was jenseits aller Virtuosität