"Lichtspiel": Daniel Kehlmanns nächster großer Wurf

Insbesondere ältere Leserinnen und Leser, die sich noch an die Rundfunksendung "Was gibt es Neues am Sonntag?" erinnern, wird das satirische erste Kapitel in Daniel Kehlmanns neuem Roman "Lichtspiel" amüsieren. Zu Gast in Heinz Conrads’ beliebter Sendung ist Franz Wilzek, ein zweitrangiger Regisseur der Nachkriegszeit. Conrads weiß nicht, dass Wilzek mittlerweile an Demenz leidet. So wird der Sendungsbeitrag zum Fiasko. Als Heinz Conrads Fragen zu Starregisseur Georg Wilhelm Pabst stellt, bei dem Wilzek Regieassistent war, rastet der alte Mann aus. Und damit sind wir bei der Hauptfigur des Romans.

Der 1885 im böhmischen Raudnitz geborene Georg Wilhelm Pabst – meist G. W. Pabst genannt – gehörte zu den großen Persönlichkeiten des deutschen Films in der Zwischenkriegszeit. Zu seinen erfolgreichsten Arbeiten zählen "Die freudlose Gasse" (1925, mit Greta Garbo), "Die Büchse der Pandora" (1929) und "Die Dreigroschenoper" (1931). Pabst war kein Jude, aber der Machtantritt der NSDAP im Jahr 1933 war für ihn zweifellos ein Problem.

Die Freiheit des Romanciers

Aufgrund seiner Themenwahl und der Art seiner Stoffbearbeitung wurde er dem politisch linksstehenden Künstlerspektrum zugeordnet. An diesem Punkt der Biografie setzt Daniel Kehlmanns Romanhandlung an. Wie immer, wenn Kehlmann einen historischen Stoff bearbeitet, nimmt er sich die legitimen Freiheiten des Romanciers, der in der Veranschaulichung der Ereignisse nicht nur den Fakten, sondern auch den Kriterien seiner künstlerischen Absichten folgt.

Mit seiner feinen Ironie und seinem dramaturgischen Geschick für Dialoge zeigt Kehlmann den unglücklichen Regisseur bei Verhandlungen mit amerikanischen Filmproduzenten oder im Gespräch mit der selbstbewussten Greta Garbo.

So wie viele Künstlerinnen und Künstler entschließt sich auch G. W. Pabst zur Emigration in die USA, er kommt aber mit den amerikanischen Verhältnissen nicht zurecht, nicht nur wegen seiner schlechten Englischkenntnisse. Schwierigkeiten hat er auch mit den informellen Regeln der amerikanischen Kulturindustrie. Hinter der Fassade des freundschaftlichen Schulterklopfens steht eisern das Prinzip: Wer zahlt, schafft an.

Pabst übernimmt zwar noch den Regieauftrag für die Hollywood-Schmonzette "A Modern Hero", sieht aber in den Vereinigten Staaten für sich keine weitere künstlerische Perspektive. Er kehrt nach Österreich zurück und ist nach dem Anschluss 1938 mit einem ethischen Dilemma konfrontiert. Einerseits ist er Antifaschist, andererseits unterbreiten ihm die Nazis ein verlockendes Angebot, das ihm die Fortsetzung seines Filmschaffens ermöglicht.

Daniel Kehlmann rückt G. W. Pabsts Versuch einer verantwortbaren Gratwanderung zwischen selbstschädigender Prinzipientreue und zynischem Opportunismus in den Mittelpunkt des Romangeschehens – mit kritischem Blick auf menschliche Schwächen, aber ohne jede moralische Überheblichkeit. Ein starker, ein lesenswerter Roman!

Daniel Kehlmann: "Lichtspiel", Roman, Rowohlt, 470 Seiten, 27,50 Euro

OÖN Bewertung: 6/6 Sterne

