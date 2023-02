"Dancing Stars"-Paare fix: "Ich will mich nicht zum Volldeppen machen"

Die ORF-Tanzshow geht am 3. März in seine bereits 15. Runde. Zehn Prominente tanzen gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und -partnern um die Gunst von Jury und Publikum. Durch die zehn Shows führen Mirjam Weichselbraun und erstmals Andi Knoll. Beim Kick-Off-Event zur neuen Staffel wurden am Montagvormittag in Wien die Paarungen präsentiert.

Wer tanzt mit wem?

Die steirische Ex-Rennfahrerin und Kommentatorin Corinna Kamper tanzt mit Vorjahressieger Danilo Campisi . "Kamper und Campisi - das passt zusammen", so die erste Reaktion des Profis.

Influencer und Kabarettist Michael Buchinger aus dem Burgenland ("Habe schon bei der ersten Staffel mitgefiebert.") wird der neue Profitänzer Herbert Stanonik zur Seite gestellt.

Martina Reuter, 1,83 Meter große Wiener Styling-Expertin aus "Guten Morgen Österreich", lässt sich von Nikolaus Waltl das Tanzen beibringen. Der Neuzugang bei den Profis wurde erst vor zwei Wochen Papa von Zwillingen.

"Tanzen lernen und ein bisschen abnehmen", das ist die Motivation für Musiker Lucas Fendrich, bei "Dancing Stars" teilzunehmen. Der 38-jährige Sohn von Austropo-Legende Rainhard Fendrich tanzt mit Lenka Pohoralek.

Die burgenländische Gastronomin und sechsfache Großmutter Eveline Eselböck (62) will in der Tanzshow zeigen, was Frauen in ihrem Alter leisten können. Ihr Tanzpartner ist Peter Erlbeck, der ebenfalls neu in der Profiriege ist.

"Nur zehn Sekunden" habe der in Syrien geborene Autor und Keynote-Speaker Omar Khir Alanam nachdenken müssen, als er vom ORF gefragt wurde. Er wird von Profitänzerin Kati Kallus trainiert.

Balletttänzerin Karina Sarkissova wechselt die Seiten - von der Jury aufs Tanzparkett. "Es ist eine ganz andere Welt, von Spitzenschuhen auf Stöckelschuhe", sagt die Ballerina. Sie wird mit Dimitar Stefanin tanzen ("Es wird eine sehr spannende Reise.").

Der ehemalige Fußball-Präsident Hannes Kartnig braucht eine geduldige Partnerin: "Ich bin schwer zu bändigen", sagte der 71-Jährige. Profitänzerin Catharina Malek wird sich der Herausforderung stellen.

Die in München geborene Schauspielerin Lilian Klebow tanzt mit Florian Gschaider. "Ob ich mich führen lassen kann, werden wir sehen", sagt die 43-jährige "Soko Donau"-Darstellerin.

Ex-Skisprungtrainer Alexander Pointner, gebürtiger Grieskirchner, hat sich am längsten Zeit für seine Zusage gelassen. "Ich musste ein halbes Jahr lang überlegen", gestand der 52-Jährige. "Ich will mich nicht zum Volldeppen machen." Er tanzt mit Manuela Stöckl, sie führte bereits 2003 mit Rainer Schönfelder einen Wintersportler zum Titel "Dancing Star".

Alexander Pointner und Manuela Stöckl Bild: Screenshot APA

Neue Jury

Die Jury, bestehend aus der Welser Tanzschulchefin Maria Angelini-Santner und Profitänzer Balázs Ekker, wird in der neuen Staffel von einem wöchentlich wechselnden Gastjuror unterstützt. Mit dabei sind unter anderem der Linzer Sänger Cesar Sampson und Musicaldarsteller Mark Seibert.

