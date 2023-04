Emotionaler Auftritt bei "Dancing Stars": Alex Pointner rührte Jury zu Tränen

Der gebürtige Grieskirchner, Ex-Skisprungtrainer und OÖN-Kolumnist trat mit seiner Tochter Paula aufs Parkett und rührte die Jury zu Tränen. Das Publikum bejubelte den Jive, den Pointner seiner verstorbenen Tochter widmete, mit Standing Ovations.

Vor der Osterpause verfolgten am Freitagabend durchschnittlich 688.000 Zuschauer die Tänze der sieben im Wettbewerb verbleibenden Paare in der ORF 1-Show "Dancing Stars". Das entsprach laut ORF-Aussendung am Samstag einem Marktanteil von 27 Prozent. Die Jurywertung und das Publikumsvoting werden in der kommenden Ausgabe am 14. April (20.15 Uhr, ORF 1) zum Tragen kommen, da gestern keines der Paare die Show verlassen musste.

Die fünfte Sendung stand unter dem Motto "Family & Friends". Die sieben Paare, die noch im Rennen sind, erhielten die Aufgabe, ein Familienmitglied oder einen Freund, eine Freundin in ihren Tanz einzubauen. Von Vater, Ehemann, Enkelin, Freund bis hin zur ehemaligen "Dancing Stars"-Gewinnerin waren alle vertreten.

Amira Pocher als Gastjurorin

Auch die Jurymitglieder Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bekamen prominente Unterstützung. Amira Pocher, die aus Klagenfurt stammt und mit dem deutschen Comedian Oliver Pocher verheiratet ist, war als Gastjurorin geladen. Sie ist Tochter einer Tanzlehrerin und schaffte es bei der deutschen Ausgabe der Tanzshow, "Let’s Dance", bis ins Halbfinale. Ihre Bewertung legte Amira Pocher im Vergleich zum Gastjuror der vorigen Sendung, Michael Schottenberg, eher sanft an.

"Wir wollen euch Ostern nicht versauen"

Ausgeschieden ist beim "Family & Friends"-Abend niemand. "Wir wollen euch ja das Familienfest zu Ostern nicht versauen, aber allzu locker nehmen dürft ihr’s auch nicht. Denn wir nehmen alle Anrufe und SMS von heute mit in die nächste Show. Und das machen wir auch mit den heutigen Punkten von unserer Jury!", sagte Moderator Andi Knoll.

Am Freitag, dem 14. April, sind folgende Paare in der sechsten "Dancing Stars"-Show live um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dabei:

Omar Khir Alanam & Kati Kallus

Eveline Eselböck & Peter Erlbeck

Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek

Corinna Kamper & Danilo Campisi

Lilian Klebow & Florian Gschaider

Missy May & Dimitar Stefanin

Alexander Pointner & Manuela Stöckl

Tochter von Boris Becker begeistert bei "Let's Dance"

Model Anna Ermakova (23) hat sich mit ihrem Samba beim deuschen "Let's Dance" den Bonuspunkt ertanzt. Für Show sechs der 16. Staffel wurden erstmals alle Tanzpaare voneinander getrennt und neu gemixt. Dafür schied am Freitagabend niemand aus der RTL-Tanzshow aus. Die Tochter von Tennislegende Boris Becker, die an diesem Abend mit Profitänzer Christian Polanc anstatt mit ihrem bisherigen Tanzpartner Valentin Lusin tanzte, konnte die Jury begeistern.

