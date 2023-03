"Dancing Stars": Missy May tanzt statt Karina Sarkissova

Wie berichtet, hatte Sarkissova die Show aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Noch vor der ersten Entscheidung. Die Teilnahme sei "auf ärztliche Empfehlung" nicht weiter möglich. Der ORF hatte nach dem überraschenden Ausstieg einen Ersatz angekündigt. Einen Tag später hat man mit Missy May eine neue Tänzerin gefunden. Die Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin wird ab Freitag gemeinsam mit Dimitar Stefanin das Tanzparkett betreten.

Die OÖN haben mit der neuen Tänzerin gesprochen:

"Eine Sarkissova kann man nicht ersetzen"

Und es gibt eine Besonderheit: "Für ihre Premiere erhält Missy May eine Wild Card und zieht somit automatisch in die nächste Runde ein", vermeldete der ORF am Dienstag. Die neue Kandidatin freut sich auf die Herausforderung, sieht sich aber nicht als Ersatz. "Eine Karina Sarkissova kann man nicht ersetzen", wird sie in einer Aussendung zitiert. Als Gastjurorin fungiert in der zweiten Folge die Regisseurin Kim Duddy.

Karina Sarkissova bedauert ihren Ausstieg. "Aber die Ärzte haben mich gewarnt, dass ich bei weiterer Belastung mit irreparablen Schäden zu rechnen hätte und im schlimmsten Fall nie wieder tanzen kann", ließ sie ihre Fans wissen.

