"Dancing Stars, Handys weg!"

Frau Sarkissova schaut halt auf sich. Während sich die ORF-Moderatorin Kristina Inhof und ihr Tanzpartner Dimitar Stefanin erfolgreich an einem Samba abarbeiten, schaut die Dancing-Stars-Jurorin abseits der Kameras angestrengt in ihr mit einem Lämpchen ausgestattetes Puderdöschen. Tätschelt die Nase, streicht über die Wangen. Und vorbei ist das Tänzchen. Die Choreografin an der Budapester Staatsoper nimmt jetzt eine sehr gerade Haltung an.