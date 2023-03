Dancing Stars: Ex-Ballerina Sarkissova steigt nach erster Folge aus

Karina Sarkissova und Dimitar Stefanin am vergangenen Freitag bei Dancing Stars

Überraschender Ausstieg vor der ersten Entscheidung: Noch bevor das erste Tanzpaar mit den wenigsten Punkten die ORF-Show "Dancing Stars" verlassen muss, gibt es einen frühzeitigen Abgang in der Kandidatenriege: Die ehemalige Jurorin Karina Sarkissova, die beim Show-Auftakt gemeinsam mit ihrem Profi-Partner Dimitar Stefanin einen Quickstep zu "Diamonds Are a Girl’s Best Friend" zeigte und dafür 20 Jury-Punkte erhielt, steigt aus. Bereits nach dem ersten Tanz wirkte Sarkissova gesundheitlich nicht auf der Höhe.

Die Teilnahme an dem ORF-Tanzevent sei aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztliche Empfehlung hin nicht weiter möglich. Der ORF versucht, mit dem Lizenzgeber BBC eine regelkonforme Lösung bezüglich des weiteren Show-Verlaufs zu finden. Ein Ersatz werde derzeit gesucht, heißt es aus dem ORF. Sarkissova, die als Jurorin stets für ambivalente Kommentare und Reaktionen gut war, hatte bereits bei der Bekanntgabe ihrer Teilnahme als Promi-Tänzerin auf ihren Gesundheitszustand hingewiesen. Zunächst hatte sich die gebürtige Russin beim privaten Training den Fuß gebrochen, später war sie schwer an Covid erkrankt.

Massive Kritik von Juror Ekker

Vor der Show hatte die 39-Jährige im OÖN-Gespräch gesagt, dass sie keine Angst vor verbalen Revanchefouls, etwa von ihrem „Intimfeind“ Balasz Ekker, habe: „Ich werde sicher nicht ausflippen oder jemanden beleidigen, wenn ich kritisiert werde.“

Als der ungarische Juror dann den Auftritt Sarkissovas am vergangenen Freitag hart kritisierte, reagierte die ehemalige Balletttänzerin zerknirrscht. Ekkers Kommentar: "Ich kaufe dir nicht ab, dass du nur so wenig kannst. Ich hätte viel mehr erwartet und ich glaube nicht, dass das dein Maximum war. Wenn es nur ein cleverer Schachzug für die erste Show war, lasse ich es gelten. Wenn nur so viel drin ist, ist es für mich kein Mut, sondern Wahnsinn."

Die nächste Ausgabe von "Dancing Stars" steht am Freitag, dem 10. März, ab 20.15 Uhr in ORF 1 auf dem Programm.

Bildergalerie: Promis, Blut und Pannen beim Dancing-Stars-Auftakt Promis, Blut und Pannen beim Dancing-Stars-Auftakt (Foto: ROMAN ZACH-KIESLING (ORF)) Bild 1/20 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder