"Dancing Stars": Eva Glawischnig, Simone Lugner und Stefan Koubek tanzen mit

Vier Promis für die 16. Staffel der ORF-Tanzshow wurden schon im Oktober bekannt gegeben. Die Schauspieler Julia Cencig und Aaron Karl, Kabarettist Wolfgang "Fifi" Pissecker und TV-Koch Andi Wojta werden im März mit einem Profitänzer um den Titel "Dancing Star 2025" antreten.

Freitagfrüh machte der ORF das prominente Starterfeld komplett. Mit Comedian Paulus Bohl (Dr. Bohl), Ex-Politikerin Eva Glawischnig, Ex-Tennisprofi Stefan Koubek, Geschäftsfrau Simone Lugner, Moderatorin Heilwig Pfanzelter und Content Creatorin Anna Strigl stehen nun alle 10 Teilnehmer fest.

Bildergalerie: Dancing Stars 2025: Diese 10 Promis sind dabei Dancing Stars 2025 (Foto: Hans Leitner (ORF)) Bild 1/10 Galerie ansehen

Gesucht werden noch zwei Profis, die bei der neuen Staffel die Promis an das Tanzen heranführen sollen. Immer freitags um 20.15 Uhr auf ORF 1 läuft zu diesem Zwecke "Dancing Stars - Das Casting". Nach dem Finale am 6. Dezember steht fest, wer mit einem der zehn prominenten Tänzer an den Start geht.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper