"Dancing Stars": Dieser Tanzprofi ersetzt Willi Gabalier

Nun steht fest, wer ihn ab 25. September bei der Wiederaufnahme der Tanzshow in ORF 1 ersetzt: Routinier Vadim Garbuzov kehrt zu den "Dancing Stars" zurück. Gabalier indes versucht sich ab Herbst als Moderator bei Servus TV.

"Für mich ist das wie ein Nachhausekommen - zurück auf meine Lieblingstanzfläche", wird Garbuzov in einer ORF-Aussendung zitiert. "Ich habe so viele gute Erinnerungen an ,Dancing Stars‘, einige meiner tollsten Erlebnisse, die ich im Tanzen hatte, sind in diesem Ballroom passiert. Vor allem habe ich in den letzten Jahren das Orchester sehr vermisst - das ist eine große Besonderheit und ich freue mich sehr darauf, dazu zu tanzen."

Vadim Garbuzov holte 2012 mit Schlagersängerin Petra Frey den "Dancing Stars"-Titel. Bild: (ORF)

Ex-Skirennläuferin Michaela Kirchgasser bedauert den Abgang ihres Tanzpartners: "Es ist natürlich schade, dass ich nicht wie geplant mit Willi weiter tanzen kann, aber umso mehr freue ich mich, dass ich mit Vadim wieder einen super Tänzer bekommen habe."

Das erste rein männliche Tanzpaar: 2001 trat Garbuzov zusammen mit Alfons Haider an. Bild: (APA)