Dancing Stars 2023: Das sind die letzten Kandidaten

Die Frage, wer ab 3. März 2023 in ORF 1 über das Tanzparkett wirbelt, ist beantwortet! Der ORF-Tanzevent geht dann jeweils freitags um 20.15 Uhr in seine bereits 15. Runde. Zehn Prominente tanzen in zehn Shows gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und -partnern um die Gunst von Jury und Publikum.

Schauspielerin Lilian Klebow, Influencer und Kabarettist Michael Buchinger, der ehemalige Skisprungtrainer Alexander Pointner, Ex-Rennfahrerin und Kommentatorin Corinna Kamper, Styling-Expertin Martina Reuter und Gastronomin Eveline Eselböck standen bereits fest. Die Teilnehmer/innen-Riege wird nun durch Ex-Fußballpräsident Hannes Kartnig, die bisherige "Dancing Stars"-Jurorin und Ballerina Karina Sarkissova, Musiker Lucas Fendrich und Autor und Keynote-Speaker Omar Khir Alanam komplettiert. Moderiert werden die Shows von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

Sarkissova wechselt die Seiten

Ballerina Karina Sarkissova war bisher "Dancing Stars"-Jurorin und wechselt nun die Seiten: "Die Erwartungshaltung an meine Performance wird besonders hoch sein und die Jury wird mich besonders kritisch beobachten. Aber klassisches Ballett ist ein ganz anderes Gebiet als lateinamerikanische Tänze – das habe ich noch nicht getanzt, das muss ich genauso lernen wie alle anderen. Außerdem konnte ich aufgrund von Covid-Nachwirkungen lange nicht tanzen und muss erst Kondition aufbauen." Und weiter: "Ich freue mich jedenfalls sehr auf die neue Herausforderung und bin gespannt auf meinen Profi-Partner und die Juroren."

