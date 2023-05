"Dancing Star" Missy May: "Ich weiß jetzt, das alles möglich ist"

Missy May, die erst in der zweiten Show der Staffel für Ballerina Karina Sarkissova eingesprungen war, konnte sich am Freitagabend gemeinsam mit ihrem Profipartner Dimitar Stefanin im Finale der 15. Staffel der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" durchsetzen.

"Dass es so ein schönes Ende nimmt, hätte ich mir am Anfang der Reise nie im Leben gedacht", sagt Missy May. Freitagnacht holte die Popsängerin, die abseits der Bühne Stephanie Wanasek-Stauffer heißt, den Sieg bei der ORF-Kultshow "Dancing Stars".

So richtig verstehen, was da genau passiert sei, als der Wienerin mit Profitanzpartner Dimitar Mitko Stefanin vor im Schnitt 767.000 Zusehern die Kür gelang, könne sie noch gar nicht. "Ich kenne mich gerade gar nicht aus." Was die 36-Jährige hingegen genau weiß, ist, dass sie "gar keine Zeit gehabt hat, um darüber nachzudenken, was es bedeutet, bei so einer Show mitzumachen". Am Sonntag nach der ersten Folge sei sie angerufen worden, ob sie sich vorstellen könne, mitzumachen. Ballerina Karina Sarkissova war nach dem Auftakt der 15. Staffel aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen. Am Montag erhielt der ORF von der BBC – der britische Sender hält die Lizenz am Format – die Freigabe, dass so ein Wechsel juristisch auch möglich ist. Für Missy May hieß das, in vier Tagen eine Rumba auf höchstmöglichem Niveau zu lernen. "Ab Woche zwei habe ich gleich gemerkt: Mir geht ja jetzt schon die Puste aus. Das ist Hochleistungssport. Wie soll ich das schaffen?"

"Ich bin auch verzweifelt"

Die Antwort auf dieses Gebet war Stefanin. Er habe ihr beigebracht, "den Kopf auszutricksen. Du darfst in Gedanken nur den Trainingsprozess im Auge haben, nie das Endergebnis, sonst verzweifelst du. Und ich bin auch verzweifelt. Aber Mitko hat mich durch jede Woche getragen. Es klingt jetzt total kitschig, aber wir sind zu besten Freunden geworden." Bestehen könne man nur als Team. "Und nicht nur ich war oft am Ende, er als Profi war es teilweise ja auch." Was sie sich behalte, sei "eine unglaubliche mentale Stärke, die mir nie wieder jemand wegnehmen kann. Ich weiß jetzt, dass alles möglich ist und es möglich ist, seine Grenzen jederzeit zu verschieben. So habe ich das noch nie gespürt."

Der Tanz werde weiter Teil ihres Lebens bleiben. "Aber in dieser Form wird es ein einmaliger Abstecher bleiben, weil ich doch sehr an meine Grenzen gegangen bin." Für das Musical "Titanic" der Bühne Baden habe sie nun ihre erste Rolle angenommen, bei der sie auch tanzen müsse. "Und Mitko werde ich einladen, die ein oder andere Show für mich zu choreografieren." Am 23. Juni ist die Wienerin übrigens im Linzer Brucknerhaus zu erleben, wo sie mit Mark Seibert und Lukas Perman große Musicalhits singt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller