"Damit hat keiner gerechnet": Joko und Klaas überraschen TV-Publikum

In der neuen TV-Show "Joko und Klaas gegen Prosieben" waren Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) am Dienstagabend in mehreren Spielrunden gegen ihren Haussender angetreten. Auf dem Spiel standen 15 Minuten Sendezeit in der Primetime: Würden Joko und Klaas als Sieger der Show hervorgehen, könnten sie am darauf folgenden Tag um 20:15 Uhr live - und völlig frei - vor einem Millionenpublikum auftreten. Die beiden Moderatoren gewannen und lieferten am Mittwoch zur besten Sendezeit eine Sendung ab, mit der wohl niemand gerechnet hatte - auch nicht der Sender Prosieben, der nach eigenen Angaben vorab ebenfalls nicht wusste, was in der Live-Sendung passieren würde.

Die für ihre Blödeleien und Streiche bekannten TV-Stars schlugen ernste Töne an: "Wir wollen die Zeit den Menschen schenken, die mehr zu sagen haben als wir“, erklärte das Moderatoren-Duo und überließ das Rampenlicht drei Menschen und ihren wichtigen Botschaften.

Seawatch-Kapitänin Pia Klemp schilderte die Situation auf ihrem Schiff "Iuventa 10“, das im Mittelmeer Flüchtlinge gerettet hatte und zunächst in keinen sicheren Hafen einlaufen durfte. Die Besatzung werde kriminalisiert, obwohl sie Leben retten wolle, beklagte sie. Klemp forderte "Solidarität mit Asylsuchenden und Migranten, Solidarität mit allen Helfern der Seenotrettung“. Wenn nicht sofort etwas passiere, dann "blicken wir bald wieder auf Tausende Tote“.

Sozialarbeiter Dieter Puhl, der zehn Jahre lang die evangelische Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo in Berlin leitete, berichtete von der Obdachlosenhilfe in der Hauptstadt. "Ich kenne keinen einzigen Obdachlosen in Berlin und im ganzen Bundesgebiet, dem es gut geht“, sagte der Sozialarbeiter.

Autorin Birgit Lohmeyer kämpft im mecklenburgischen Jamel gegen rechtsextreme Gewalt. Sie wollte "in einem kleinen Dorf demokratischen Gegenwind“ bieten. An Betroffene gerichtet sagte sie: "Wehrt Euch, lasst Euch nicht einschüchtern.“ Mit diesem Appell endete die Sendung.

In den sozialen Medien wurden Joko und Klaas für ihre Livesendung mit Lob überschüttet. "Das Beste, was seit Langem im TV lief", "Chapeau, @jokoundklaas" und "Ein Stück deutsche Fernsehgeschichte" lauteten Kommentare auf Twitter.

