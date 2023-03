"Daisy Jones And The Six": Elvis Presleys Enkelin singt mit "Tribute von Panem"-Star

In erster Linie glaubt man, in das junge Gesicht ihrer am 23. Jänner verstorbenen Mutter zu schauen: Riley Keough ist ein Ebenbild von Lisa Marie Presley (1968-2023).

Die heutige 33-jährige Schauspielerin („Magic Mike“, „Mad Max: Fury Road“) ist das älteste Enkelkind von Elvis und Priscilla Presley und hat auch seitens ihres Vaters, Musiker Kenny Keough, Erbanlagen mitbekommen, die sie zur Idealbesetzung der neuen Amazon-Prime-Serie „Daisy Jones And The Six“ (seit heute im Stream) machen.

Keough verkörpert Hauptfigur Daisy Jones, an ihrer Seite ist der britische „Tribute von Panem“-Star Sam Claflin (36, „Ein ganzes halbe Jahr“) als Sänger und Gitarrist Billy Dunne zu erleben.

Die Serie führt in eine Zeit, die wie Daisy sagt – "eine der besten ist, um am Leben zu sein, wenn man Musik liebt" – die 1970er. Daisys und Billys Lebenswege verschlingen sich in einer Periode, die wie kaum eine andere Musikgeschichte und Popkultur geprägt hat. Daisy will ernst zu nehmende Sängerin/Songwriterin werden.

Billy ist dem Traum, erfolgreicher Sänger, Bandleader und Gitarrist zu sein, schon nähergekommen, scheitert aber am Vatersein. Als musikalische Doppelspitze der Band „Daisy Jones And The Six“ scheint der endgültige Durchbruch keine jugendliche Fantasie mehr zu bleiben …

Im Grunde ist die Serie – die OÖN sahen die ersten drei verfügbaren Episoden – eine audiovisuelle Erzählung mit einem unglaublich guten Vibe, die das Gefühl von Aufbruch, Chancen, vitaler Kreativität, Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll so vermittelt, wie es für diese Ära authentisch aufregend wirkt und man es sich ein halbes Jahrhundert später ausmalt, nicht ohne gewisser Stereotype.

Licht und Ausstattung passen ideal, weil sie die Aura eines Blumenkinder-Sommertags verströmen, den man in schlampiger Aufmachung barfuß durchwandert hat.

Inhaltlich geht’s schlicht ums Erwachsenwerden, um künstlerisches und menschliches Reifen, um (noch) zerrissene Persönlichkeiten, zwei Egos und männlich-weibliche Querelen in der (professionellen) Beziehung von Billy und Diasy, all das vor dem Hintergrund der Möglichkeiten und Zwänge der Plattenindustrie.

Der Soundtrack ist großartig – mit Nummern von Dusty Springfield, Carole King und Jefferson Airplane, die sich mit extra für die Reihe geschaffenen Kompositionen abwechseln. Claflin und Keough singen bzw. musizieren selbst und das kann sich hören lassen.

Das Problem: Wie oft bei Streaming-Serien wird irrsinnig langatmig erzählt, um nur ja von der Länge her Binge-Watch-Qualität zu erreichen. Daisy und Billy treffen das erste Mal in Folge drei so richtig aufeinander, obwohl die Serie auf ihrer Dynamik aufbaut.

Das ist eine ziemlich entbehrliche Verzögerungstaktik, der Rest eine coole Sache.

HINTERGRUND

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen „New York Times“-Beststeller von US-Autorin Taylor Jankins Reid, der wiederum von „Fleetwood Mac“ inspiriert wurde. Jankins Reid besuchte ein Konzert der „The Dance“-Reunion-Tour (1997) der US-Band, nachdem Lindsey Buckingham (heute 73), der männliche Leadsänger/Gitarrist und Ex-Freund von Leadsängerin Stevie Nicks (74) die Band 1987 verlassen hatte. Das Konzert sei voller Spannungen und Blicke zwischen Nicks und Buckingham gewesen, die sich in einer intensiven Interpretation des Songs „Silver Springs“ zuspitzte. Die Autorin von „Daisy Jones“ war beeindruckt von dieser Beziehung und dem Feuer, das sie 40 Jahre lang brodeln ließ. Die Figuren von Daisy und Billy basieren auf Buckingham und Nicks.

