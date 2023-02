Dänische Kostbarkeiten auf allerhöchstem Niveau

Nach Kopenhagen sind es gerade einmal tausend Kilometer. Und dennoch ist die klassische Moderne Dänemarks bei uns so gut wie unbekannt. Namen wie Rued Langgaard haben in unserem Konzertalltag keinen Eingang gefunden, obwohl er wie sein dänischer Landsmann Carl Nielsen zu den bedeutendsten Komponisten nicht nur des Nordens, sondern überhaupt zu zählen ist. Beide haben die Musik der Zwischenkriegszeit geprägt, gingen in ihrem schöpferischen Tun höchst eigenständige Wege und versuchten bei der internationalen Avantgarde anzuknüpfen und neue Elemente auch in ihre klanglich höchst faszinierenden Werke einfließen zu lassen. Dennoch bleiben sie harmonisch in der geschützten Werkstatt der traditionellen Tonsatzlehre, die sie sehr subtil zu erweitern verstehen und durchaus dissonantere Klänge anstimmen lassen. Aber der Grundduktus ist ein spätromantischer Zugang zur Schönheit des Orchesterklangs, zur expressiven, aber nie rückwärtsgewandten Ausdrucksweise, die sie in ihren Werken perfektionieren.

Das zeigte das Bruckner Orchester am Mittwoch im Rahmen des Großen Abonnements im Brucknerhaus, wo sie mit einem der ebenfalls in unseren Breiten kaum bekannten Dirigenten aus Dänemark Rued Langgaards 6. Symphonie und den ungemein wunderschön musizierten 2. Satz aus der Langgaards 14. Symphonie zelebrierten. Thomas Dausgaard ist ein Dirigent, der nicht bloß eine perfekte Klangbalance zu zaubern und die in der Partitur verborgenen Farben zu heben versteht, sondern der ohne je in die Trickkiste pathetischer Klangorgien greifen zu müssen Höhepunkte meisterhaft aufzubauen weiß und die Musiker mit seinem sparsamen, aber sehr deutlichen Dirigat fesselt und zu Höchstleitungen animiert. Das gelang vor allem bei der effektvollen 4. Symphonie von Carl Nielsen und in ganz anderer Emotionalität bei Nielsens sehr introvertiertem und doch in jedem Moment faszinierenden Klarinettenkonzert. Dazu bedarf es eines ebenso beeindruckenden Solisten wie Pablo Barragán, der Nielsens zarte Linien fein nachzuzeichnen versteht, dabei die heiklen Passagen ungemein virtuos meisterte und mit einem schlanken und doch dominanten Ton den Charakter dieses sehr formal eigenwilligen und auch musikalisch höchst originellen Werks perfekt traf. Das Bruckner Orchester war dabei ein famoser Begleiter und bewies an diesem Abend seine außergewöhnliche Meisterschaft, sich auch unbekanntes Repertoire überzeugend anzueignen. Es ist zu hoffen, dass dieses großartige Aufeinandertreffen von Bruckner Orchester und Thomas Dausgaard kein Einzelfall bleibt.

Fazit: Ein großartiges Konzert, das sich viel zu viele ob der unbekannten Namen entgehen haben lassen.

