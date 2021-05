Bis 28. Juni können 49 Bilder von 25 Künstlerinnen und Künstlern aus sieben Kunstwerkstätten online ersteigert werden.

So gibt es ein feingliedriges Werk in Schwarz, Rot und Blau von Gertraud Gruber aus der Kunstwerkstatt des Diakoniewerks Gallneukirchen. Mitarbeiter Arno Wilthan über ihre Arbeitsweise: "Man erkennt ihre Bilder sofort." Aber: "Man weiß nie, wie das nächste Bild aussehen wird." Andrea Hinterberger, die mit Beeinträchtigten in der Werkstatt "Kunst St. Pius" der Caritas in Peuerbach arbeitet, erklärt deren Herangehensweise so: "Da wird am Werk explodiert."

Mit dem Erlös der Auktion wollen Gerhard Breitenberger, einer der Vorstände des Vereins hinter "sicht:wechsel", und Geschäftsführer Alfred Rauch einen Online-Adventkalender finanzieren. Das nächste Festival startet im Juni 2022, dazu plant die Landes-Kultur-GmbH eine Schau mit Werken beeinträchtigter Künstler. (hes)

Informationen zur Kunstauktion gibt es auf sicht-wechsel.at.