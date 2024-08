Da waren es 3: Banksy-Affen auf Londoner Brücke

Das Kunstwerk zeigt drei Affen an einer Bahnbrücke. Die Tiere seien mit schwarzer Farbe auf einen Übergang an der Londoner Brick Lane gemalt, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Es sieht aus, als würden sie an der Bahnbrücke im Osten der britischen Hauptstadt hängen.

Zuvor hatte Banksy, dessen Identität weiter geheim ist, bereits Bilder von zwei anderen Werken veröffentlicht. Sie zeigen die Umrisse von einem Steinbock und von zwei Elefanten. Der Künstler gibt mit solchen Instagram-Posts üblicherweise bekannt, wenn ein Werk von ihm stammt. Allerdings veröffentlichte er keine Bildunterschriften oder Titel.

Britische Medien spekulierten, was mit den Tierbildern gemeint sein könnte. Drei Affen würden mit dem japanischen Sprichwort "Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen" in Verbindung gebracht, meldete PA. Die BBC zitierte einen Experten, der davon ausgeht, dass es der Auftakt einer größeren Kampagne sein könnte.

