Der Kulturverein Raml Wirt startet am 26. März sein 30-Jahr-Jubiläum. Die neue Obfrau des kulturellen Nahversorgers in Neumarkt im Mühlkreis ist nur vier Jahre älter: Lisa-Maria Neumüller tritt mit dem Figurentheater Pinocchio (ab 4 Jahren) in Kooperation mit dem Linzer Kuddelmuddel ganz offiziell als Leiterin auf die Bühne des oberösterreichischen Kulturgeschehens.