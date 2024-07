"Der Rap ist dagegen finsterstes Mittelalter"

Mit Hits wie "Die da!?!", "Sie ist weg" und "Troy" wurden Die Fantastischen Vier bekannt – und landeten als erste Deutsch-Rapper in den Charts. Am 25. Juli kommen Thomas D., And.Ypsilon, Smudo und Michi zum Open Air auf den Linzer Domplatz. Im OÖN-Interview erzählt Thomas Dürr, warum er nichts vom Goldkettchen-Rap hält, wieso er so gerne in Österreich auftritt und weshalb er seiner Frau lieber nicht widerspricht.