Andreas Schager: Vom Bauernbub zum Startenor

Vom Bauernhof auf die größten Opernbühnen der Welt: Gemeinsam mit dem Bruckner Orchester unter Guillermo Garcia Calvo zeichnet Star-Tenor Andreas Schager in einem sehr persönlichen Liederabend am 23. März, 19.30 Uhr, im Linzer Musiktheater seinen Werdegang nach, von den ersten Opernschallplatten, die er daheim in Niederösterreich hörte, über seine Zeit als Operettensänger bis zur Weltkarriere als Helden-Tenor.