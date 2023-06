"Da bin ich wieder der Matthäus"

Seit dem Jahr 2007 ist Matthäus Schmidlechner fixes Mitglied im Opernensemble des Linzer Landestheaters. Seine Begabung als ausdrucks- und stimmenstarker Charaktertenor ist aber längst an bedeutendsten Opernhäusern der Welt angekommen. Zuletzt an der Staatsoper in Wien, wo er in Wagners Ring ("Rheingold" und "Siegfried") unter Franz Welser-Möst den Mime singt. Am Sonntag ist der 47-jährige Wilheringer dort noch einmal in "Siegfried" zu sehen und zu hören.