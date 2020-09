Nach einem halben Jahr Pause startet Popstar Ina Regen wieder durch: Morgen gibt sie in Haibach ob der Donau ihr erstes Konzert, eine Woche später präsentiert sie ihren neuen Song "Macarena" beim Amadeus Music Award. Im OÖN-Interview spricht sie über Verletzlichkeit auf der Bühne, das Leben am Abgrund und darüber, warum sie mit "Macarena" ein Tabu brechen will.