Da Beda, die Palme, die Challenge

"Was die Poxrucker Sisters machen, find ich gut", sagt Peter Chalupar. Er ist vielen bekannt als Sänger des Vokalensembles LALA – oder als schneidiger, Rastazöpfe tragender und Reggae mit Volksmusik verbindender "Beda mit Palme". Als dieser hat der Mühlviertler, der mittlerweile mit seiner Ehefrau und seinen zwei Töchtern in Wolfsegg/Hausruck lebt, an der SIE-Challenge der Poxrucker Sisters teilgenommen:

Vier Konzerte, neuer Song

Dabei ruft das Pop-Trio Chöre, Ensembles und ganze Musikkapellen auf, seinen Sommerhit SIE aufzunehmen und auf Social Media zu teilen. Beda hat in seiner Version das Lied in den Dreivierteltakt transferiert: "Das ist der typische Takt für den Walzer, den Frauen und Männer gemeinsam tanzen", sagt der 33-Jährige. Dass Frauen sowohl in der Musikbranche als auch in der Gesellschaft mehr Gehör finden, findet er wichtig. Aber genauso ist er davon überzeugt, dass dieses Ziel nur gemeinsam zu erreichen ist: "Für Gleichberechtigung von Mann und Frau braucht es beide Seiten."

Auch abseits der SIE-Challenge ist der Musiker höchst aktiv. Mit seinen drei Kollegen vom Vokalensemble LALA plant Chalupar vier Winterkonzerte in Wien, Salzburg und Oberösterreich. "Damit wollen wir ein kräftiges Lebenszeichen von uns geben", sagt er.

Als Beda mit Palme hat er soeben mit dem Rapper 1er Koda einen neuen Song veröffentlicht: "knecht hod recht". Darin prangern die beiden die in heimischen Wäldern häufig vorkommenden Fichten-Monokulturen an. Der Song entstand per Zufall. Vor mehreren Jahren trug Beda das Lied bei einem Livekonzert vor, der Hip-Hopper hörte es und fügte eine Rap-Passage hinzu. Dann passierte jahrelang nichts, bis die beiden nun den Song aufnahmen. "Uns ist beiden das Klimathema sehr wichtig", sagt Beda. Aber der Stoff sei oft sperrig: "Wir wollen mit dem Song ein bisschen Spaß hineinbringen." (hes)

Das Video von Beda mit Palme zur SIE-Challenge gibt‘s auf nachrichten.at. Der neue Song "knecht hod recht" ist auf YouTube zu finden. Die nächsten Konzerte mit dem Ensemble LALA in OÖ: 16. Dezember, Mariendom Linz (mit den Schick-Sisters, Uhrzeit wird noch bekannt gegeben) und 18. Dezember, 17 Uhr, Salzhof Freistadt

So nehmen Sie teil

Das Video der Poxrucker Sisters und Noten findet man auf nachrichten.at/kultur. Posten Sie bis 11. November Ihre Version von „SIE“ (30-90 Sekunden) auf Ihren Social-Media-Kanälen. Verlinken Sie darin die Poxrucker Sisters und die OÖN: @poxruckersisters & @ooenachrichten (Facebook) @poxruckersisters_official & @nachrichten.at (Instagram). Verwenden Sie die Hashtags #sieimproberaum, #proberaumkonzert, #ooenchallenge.

Zu gewinnen: Proberaum-Konzert der Poxrucker Sisters, Gastauftritt beim Poxrucker Sisters Konzert, Konzerttickets.