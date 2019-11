CULINARYart Festival 2020 mit den zwölf besten Lehrlingen

Sie sind nicht nur motiviert und zielstrebig. Sie sind die Besten ihrer Zunft und zeigen, dass es sich weiterhin lohnt, in der heimischen Gastronomie einzukehren.

Die zwölf besten Lehrlinge der Kategorien "Küche", "Service" und "Hotel- und Gastgewerbeassistenten" gingen bereits als Sieger des "JuniorSkills OÖ"-Wettbewerbs hervor. Am 6. Februar gestalten sie unter der Patronanz von Zwei-Hauben-Koch Michael Müller (Kliemstein VinoVitis, Linz) für 200 Personen ein exklusives Mehr-Gänge-Menü im Courtyard by Marriott in Linz. Für Michael Nell, Obmann der Gastronomie- und Hotelkooperation "hotspots", die seit vier Jahren die "next generation" vor den Vorhang holt, zeugt die Veranstaltung von einer Wertschätzung. "Ziel des Abends ist es, die Attraktivität des Lehrberufs in der Gastronomie und Hotellerie zu zeigen und zukünftige Lehrlinge, aber auch Eltern für diesen Beruf zu begeistern."

Die mageren Zeiten in der Branche scheinen vorbei zu sein. "Allein in der heimischen Gastronomie hat sich in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der unselbständigen Arbeitskräfte um 45 Prozent erhöht. Auch beim Berufsnachwuchs zeichnet sich eine erfreuliche Trendwende nach oben ab. Aktuell stehen in der heimischen Gastronomie und Hotellerie 1410 Jugendliche in Ausbildung", erklärt Wirteobmann Thomas Mayr-Stockinger. Welch Feingefühl und Kompetenz die Jungen in der Praxis zeigen, können Gäste am 6. Februar im Courtyard by Marriott mit allen Sinnen erfahren.

Die Tickets kosten 85 Euro und beinhalten ein Sechs-Gänge-Menü inkl. Aperitif, Bier, Wein, alkoholfreier Getränke, Kaffee und Digestif und musikalische Begleitung. Info: office@hotspots-linz.at