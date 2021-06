Von den Eisköniginnen bis zur Häuptlingstochter Vaiana – die Heldinnen aus dem Disney-Universum sind in den vergangenen Jahren stärker geworden. Doch letztlich waren die jungen Damen immer noch sehr brav, lieblich. Mit dem Kinofilm "Cruella", den die heutige Wiederöffnung der großen Kinos (mehr in der Box rechts) auf die Leinwand bringt, schlägt man aber auch in der Märchenfabrik ein neues Kapitel auf. Zwischen Glamrock und Punk Der Spielfilm erzählt, wie Cruella De Vil zu der Bösewichtin