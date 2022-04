"Crossing Europe": Was die Kino-Fans heuer erwartet

Nach der coronabedingten Absage 2020 und einem reduzierten Programm im Vorjahr soll bei der heurigen Ausgabe des "Crossing Europe" wieder alles wie gewohnt ablaufen. "Wir wollen ein nettes, cooles und gesundes Festival. Endlich kann das Erlebnis Film wieder genossen werden", sagten die Festivalleiterinnen Sabine Gebetsroither und Katharina Riedler in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Das nach Viennale und Diagonale drittgrößte heimische Filmfestival (Budget: 750.000 Euro) zeigt von 27. April bis 2. Mai in den Spielstätten Moviemento, City-Kino, Kulturquartier und Central 148 Spiel- und Dokufilme aus 34 Ländern. Der Fokus liegt auf Werken, die sich mit Krieg, Flucht, Migration und Integration beschäftigen.

Eröffnet wird die 19. Festivalausgabe am 27. April von Nicolette Krebitz’ Berlinale-Beitrag "AEIOU - Das schnelle Alphabet der Liebe", der Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe zwischen einem 17-jährigen Handtaschl-Dieb und der alternden Schauspielerin Anna. Diese wird von der gebürtigen Ottensheimerin Sophie Rois gespielt, die auch als Gaststar anwesend sein wird.

Ebenfalls zum Start befasst sich die Doku "Journey To The Sun" von Susana de Sousa Dias mit einer kaum bekannten Episode der Nachkriegsgeschichte. Gezeigt wird das Schicksal von Kindern, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem zerbombten Österreich nach Portugal "verschickt" wurden. Der Trailer:

Als weiteren Film am Eröffnungsabend präsentiert der belgische Regisseur Fabrice du Welz – dem heuer die fünf Filme umfassende "Tribute"-Sektion gewidmet ist – seinen eleganten Thriller "Inexorable" über einen neurotischen Autor mit Schreibblockade. Der 49-Jährige wird am 30. April bei einem Talk Rede und Antwort stehen.

Grusel, Plato und Jedermann

Aus der Vielfalt des Angebots das Passende auszuwählen, ist schwer. Freunde des gepflegten Grusels sollten aber keinesfalls den finnischen Horrorschocker "Hatching" – ein junges Mächen findet im Wald ein seltsames Ei und brütet ein todbringendes Geschöpf aus – verpassen. Hier ein erster Einblick:

Gleiches gilt auch für die wilde französische Satire "Some Like It Rare" über ein Veganer-mordendes Fleischhauer-Pärchen.

Weniger grauslich, aber nicht weniger spannend muten das Philipp-Hochmair-Porträt "Jedermann und ich" sowie die Doku "Young Plato" über einen idealistischen Schuldirektor in Belfast an. Aufsehen generierte der diesjährige Abschlussfilm "Alle reden über das Wetter" bereits bei der Berlinale im Frühjahr. In Linz feiert Annika Pinskes Debütfilm über innerdeutsche Ossi-Wessi-Befindlichkeiten am 2. Mai seine Österreich-Premiere. Der Trailer:

Zurück nach der Corona-Pause ist die musikalische "Nightline" auf dem OK-Platz sowie im OK-Deck.

Online-Tickets sind ab Donnerstag unter crossingeurope.at erhältlich.