Crossing Europe: „Die Jungen in der Regie wollen alte Wunden heilen“

Mehr als 320.000 Besucher und Besucherinnen und fast 3000 Filme aus ganz Europa seit 2004 – die Bilanz, die das Linzer Filmfestival vor seiner heute beginnenden 20. Auflage zog, ist eine des Erfolgs. Dass sich „Crossing Europe“ („XE“) davon nicht blenden lassen wird, war Festivalkennern schon klar.

Statt den Blick ausschließlich aufs Feiern zu richten, haben sich die Intendantinnen Sabine Gebetsroither und Katharina Riedler aber noch fester, als man vermuten könnte, dazu entschlossen, das aufzuzeigen, vor dem oft und gerne die Augen verschlossen werden.

„Ja, es mag hart, auch gewagt und fast ein bisschen pessimistisch anmuten“, sagt Gebetsroither über das Grußwort im Programmbuch, das in 139 Filmen aus 45 Ländern die Verfassung des Kontinents auffächert. Aber es gebe Angelegenheiten in Europa, bei denen wir seit 2004 nicht viel weitergekommen seien. Multiple Krisen hätten Gegenreaktionen in Sachen nationaler Abschottungen hervorgerufen und verschärft.

Zu lesen ist im Editorial von großen Erwartungen an „dauerhaften Frieden, Vermehrung des Wohlstands und Stärkung der Demokratie“, die seitens EU und Europa „nicht erfüllt wurden“. Diese Momentaufnahme, die im scharfen Kontrast zum Optimismus steht, der 2004 die Festivalgründung trug, mündete im heurigen Motto: „Europa, wir müssen reden!“.

„Zu glauben, wir sehen Europa selbst pessimistisch, wäre ein Missverständnis. Wir tragen viele positive Bilder eines vielfältigen Kontinents in die Welt. Aber man darf sich genau jetzt nicht eingraben und verstecken“, sagt Riedler.

Gebetsroither: „Ja, wir behandeln Dinge, die konfliktbeladen sind und uns große Angst machen können, wie den Krieg in der Ukraine, einem Land, das nicht weit weg von uns ist. Aber man muss auch das wieder einmal zeigen.“

Wie man Negativem mit Hoffnung entgegentrete, würden heuer besonders die jungen Regisseure und Regisseurinnen vorleben.

Mit der Pandemie sind viele von ihnen wieder nach Hause zurückgekehrt. Was sie unter der Oberfläche gesehen haben, fließt weiter in filmische Aufarbeitungen.

„Ich habe das Gefühl“, sagt Gebetroitsher, „dass diese Jungen alte Wunden heilen wollen. Sie schauen sich ihre Familie an, sehen und spüren, dass sich in den Generationen etwas verschoben hat, etwa der Zugang zum Wohlstand.“ Jetzt gebe es den Mut, um heikle Familiendynamiken offen anzupacken.



Gerade in den oberösterreichischen Beiträgen sehe Riedler das Bemühen, die „Früher hat man darüber aber net geredet“-Einstellung aufzubrechen. Der Motor dafür sei die Gender- und Frauendebatte, die Großmütter, Mütter und Töchter in den Fokus rücke.

Die Intendantinnen sind sich einig, dass die große Chance von „Crossing Europe“ im Risiko liege – in gewagten Inhalten, in außergewöhnlicher Bildsprache und in Beiträgen aus Ländern, die im regulären Kinobetrieb kaum (mehr) vorkommen, da man dort vermehrt „auf Sicherheit“ programmieren müsse – mit Filmen, die beim Publikum und somit wirtschaftlich funktionieren. „Wir aber können sagen: Liebes Publikum, es gibt Filme quer durch den Kontinent, vertraut uns und riskiert es, euch zum Beispiel einen Film aus Georgien anzusehen, dann sieht ihr, dass es jungen Menschen in Tiflis in der Pandemie nicht anders gegangen ist als denen in Linz.“



Gewöhnt ist es der Kinofan, der nicht bereits „Crossing Europe“-Kenner ist, aber anders: Filme, vor allem aus Hollywood, werden mit ihren Stars vor und hinter der Kamera vermarktet. Dem möchte Riedler entgegenstellen, dass sich „Crossing Europe“ gerade dadurch auszeichne, neuen Stimmen Platz zu geben.



Die könne man nicht kennen, aber entdecken wie begleiten. Die XE-Erfolgsbilanz zeigt sich hier etwa, wenn man allein zum nächsten Festival von Cannes blickt. Der heurige Jury-Vorsitzende ist Ruben Östlund, der lange vor seinen jüngsten Oscar-Nominierungen in Linz Gast war. Im Cannes-Wettbewerb tritt der Brite Jonathan Glazer an. Vor zehn Jahren eröffnete er mit „Under the Skin“ in Linz. Das Werk mit Scarlett Johansson führt man morgen übrigens wieder auf.

„Es heißt auch, dass es bei uns nur Anstrengendes, Schwieriges und Trauriges zu sehen gibt. Das ist eine Teilwahrheit, zu der wir sicherlich stehen. Aber bei uns gibt es Filme, die einfach nur Spaß machen – wie „Captain Faggotron Saves The Universe“. Ein herrlich schräger Film, in dem schwule Liebe und Magie die Welt retten sollen.

Das Linzer „Crossing Europe“ findet von heute, Mittwoch, bis inklusive Montag, 1. Mai, zum 20. Mal statt. Dabei werden 139 Filme aus 45 Ländern in allen Genres und Längen in Originalfassung geboten. Die Festivalkinos sind Moviemento und City-Kino, zum Kino wird auch das Central. Es steigen 153 Filmvorführungen.



Ins Leben gerufen wurde das zweitgrößte Filmfestival Österreichs (nach der „Viennale“) von Wolfgang Steininger, Gründer von City-Kino und Moviemento, und Christine Dollhofer, die heute den Filmfonds Wien leitet. Infos und Programm:

crossingeurope.at

Ticketkassa: Während des fünftägigen Festivals (26. 4. bis 1. 5.) jeweils 10 bis 23 Uhr in Moviemento, City und Central

