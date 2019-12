Crossing Europe 2020 würdigt Valie Export

Anlässlich ihres 80. Geburtstags wird das Festival mit dem Tribute "das Augenmerk auf das vielschichtige filmische Oeuvre mit einer Auswahl an Spiel- und Experimentalfilmen der in Linz geborenen Künstlerin legen", hieß es gestern in einer Aussendung.

"Die Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Stellung der Frau, ihre Experimente mit neuen Medien und damit einhergehenden veränderten Wahrnehmungen machten Valie Export zu einer internationalen Pionierin der Medienkunst und der feministischen Kunst", würdigte Crossing Europe die Jubilarin.

Neben diesem Schwerpunkt zu Ehren der vielseitigen Künstlerin wird das Filmfestival von 21. bis 27. April mit rund 150 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilmen einen Querschnitt durch die Arbeit europäischer Filmemacher abseits des Blockbuster-Kinos zeigen. Der diesjährige Aufruf an Filmschaffende, ihre Werke einzureichen, endet am 3. Jänner 2020.

Die 17. Auflage des Festivals wird dank der Umsetzung ressourcenschonender und klimafreundlicher Maßnahmen erstmals ein vom Klimabündnis Österreich zertifiziertes "Green Event" sein.