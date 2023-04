"Crossing Europe": 20 Tipps fürs 20. Filmfestival für Einsteiger bis Profis

1. Der Eröffnungsabend des „Crossing Europe“ steht stets im Zeichen mehrerer Arbeiten, die den Tenor des Programms spiegeln und die ersten Gäste in alle Festivalkinos locken.

Heuer (26. 4., je 20 Uhr) sind das:

„20.000 Species of Bees“: Ein Film über ein Kind, das nicht weiß, ob es Bub oder Mädchen ist. Seine junge Darstellerin Sofia Otero (8) gewann damit den Silbernen „Berlinale“-Bären.

„Eastern Front“: Ein unmittelbares, dokumentarisches Werk, das junge Ukrainer zwischen der russischen-ukrainischen Front und Heimaturlaub zeigt

„A Blast“: Der Film (2014) führt ins Griechenland, das unter der Finanzkrise zusammenzubrechen droht. Schauspielerin Angeliki Papoulia, die das Festival dieses Jahr in den Fokus rückt, gibt darin Maria, die ausbricht und sich neu erfinden will.

In „Nightsiren“ kehrt eine junge Slowakin in ihr Heimatdorf zurück, bald prallen Aberglaube und Patriarchat aufeinander.

Achtung: Karten der Eröffnungsfilme sind meist schnell weg.

2. „Disco Boy“: Er wurde schon der „Joaquin Phoenix Europas“ genannt. Der Deutsche Franz Rogowski ist als Schauspieler immer ein Ereignis. „Crossing Europe“ zeigt ihn im Film „Disco Boy“ als Belarussen, der sich zur Fremdenlegion durchschlägt. Regie führte Giacomo Abbruzzese, einer der gefragtesten Jungregisseure Italiens (zu sehen am 28. u. 29. 4.).

3. Aus OÖ: So wichtig wie die internationale Ausrichtung ist XE, heimischen Filmschaffenden eine Bühne zu bieten. 53 Werke aller Stile sind heuer im Wettbewerb der „Local Artists“ vertreten. Sie reichen vom Dokumentarfilm „Irgendwann wirst du verstehen“ (28. 4.) von Patricia Göckert (Kunstuni Linz), der berichtet, wie nicht-heterosexuelle Menschen zur (Selbst-)Akzeptanz finden bzw. fanden, bis zum hervorstechenden Film „De Facto“ (30. 4.), der in Linz verwurzelten Selma Dobrac. Darin rezitiert u. a. Cornelius Obonya Texte, die Konfliktspiralen fassbar machen. Besonders faszinierend: Experimentalfilme der Local-Artists-Sparte.



4. „The DNA of Dignity“: Verdrängtes ins Zentrum zu rücken, ist beim Filmfest Programm. So erinnert dieser Schweizer Dokumentarfilm (29., 30. 4.) an Traumata des Balkankriegs: Eine Kommission für vermisste Personen versucht, Knochenfunde in einem bosnischen Wald per DNA den Abgängigen des Krieges zuzuordnen.

5. „YAAAS!“: Heuer feiert die Jugendschiene des Festivals fünfjähriges Jubiläum, die jungen Kuratoren und Kuratorinnen haben für ihre eigene Wettbewerbssektion „YAAAS! Competition“ elaborierte Beiträge ausgewählt, direkt von großen Filmfesten, als wären sie längst Profis. Darunter der Spielfilm „Elaha“ (28./29. 4.) von der „Berlinale“ über eine Deutsch-Kurdin, die wegen ihrer bevorstehenden Heirat über eine Hymenrekonstruktion nachdenkt. „Metronom“ (27. 4./1. 5.) handelt von einer 17-Jährigen, die 1972 in die Mühlen des kommunistischen Systems in Rumäniens gerät. Alexandru Belc holte hier den Regiepreis in Cannes.

6. „She Chef“: Der Dokumentarfilm begleitet die österreichische „Kochweltmeisterin“ Agnes Karrasch durch die harte (Männer-)Domäne der Spitzenküche und zeugt vom XE-Thema Emanzipation (26. und 27. 4.).

7. Arbeitswelten: „She Chef“ ist in der Programmschiene „Arbeitswelten“ zu sehen, die sich heuer dem Motto „Kunst ist auch nur ein Job“ verschreibt.

Hier porträtiert der Film „Daniel Richter“ Leben und Schaffen des Kunststars (26. 4., 1. 5.).

8. Bleiben Sie doch sitzen: Bei zahlreichen Filmen werden im Anschluss Filmgäste für Diskussionen anwesend sein kann. 120 Filmgäste werden erwartet.

9. Harvey Rabbit: Schräg, visuell unkonventionell – solche Werke sind XE-Fixsterne: Heuer sticht „Captain Faggotron Saves the Universe“ (28., 30. 4.) des Kaliforniers Harvey Rabbit hervor: Priester Gaylord leugnet sein Schwulsein, sein Lover will die Erde zum Planeten homosexueller Liebe machen. Captain Faggotron muss einschreiten.



10. Scarlett Johansson ist als Actionheldin für Marvel wohl bekannter als Captain Faggotron. 2013 gab sie in Jonathan Glazers „Under the Skin“ ein Alien auf Sinnsuche – ein legendärer Eröffnungsfilm aus 2014. Heuer ist er in der Linzer Stadtbibliothek (27. 4.) zu sehen, wo das XE wieder gastiert.



11. Die Sparte Nachtsicht gehört dem fantastischen Film, hier kämpft etwa in „Sisu“ (28., 29. 4.) ein finnischer Ex-Soldat gegen Nazis um Gold.

12. Gespräche: Das Festival bietet ein breites Rahmenprogramm (Eintritt frei). So kann man am 27. 4. Festivalgäste treffen (Creative Europe Get-Together), am 20. 4. wird diskutiert, ob man das Unzeigbare zeigen kann. Am 29. 4. geht es um Nachhaltigkeit und Fairness im Filmgeschäft.

13. „Uncanny Me“: Mit diesem Dokumentarfilm widmet sich XE ein weiteres Mal unser futuristischen Welt: Ein digitaler Klon soll Model Lale eine Pause geben (27. 4., 1. 5.).

14. „Lost and Found“: Das XE feiert sein Jubiläum mit fein eingebetteten Erinnerungen. Das Konvolut „Lost and Found“ (28. 4., 1. 5.) verbindet Kurzfilme, die einst in Linz liefen und Einblicke in den Systemwechsel von Kommunismus zu Kapitalismus in Osteuropa geben. Darunter „Birthday“ (2005) von Jasmila Zbanic, die mit „Quo vadis, Aida?“ (2020) beim Europäischen Filmpreis reüssierte.

15. Mit Werken aus 45 Ländern ist Diversität logisch, ein Erlebnis (und ein Ankommen für Frauen) sind sie ob zahlreicher weiblicher Perspektiven, die Mutterschaft und mehr ins Zentrum rücken: 53 Prozent der gezeigten Filme stammen von Solo- oder Co-Regisseurinnen.



16. Der O.K.-Platz in der Linzer Innenstadt wird verlässlich bei jedem „Crossing Europe“ zum „Festivalzentrum der Herzen“: Sobald das Wetter passt, kann man locker plaudern.

17. Für Fans gepflegten Horrors bietet das XE Verlässlich durchdringende Arbeiten: „The Silent Twins“ (30. 4.) basiert auf einem wahren Fall aus Großbritannien.

18. Im Sommer wird sie von Theater-Star Frank Castorf inszeniert: Das XE widmet Angelika Papoulia eine sechs Spielfilme umfassende Personale, darunter „Alpis“ (zu sehen: 28. 4.) von Oscar-Sieger Yorgos Lanthimos.



19. „The Happiest Man in the World“: Ein Spielfilm über Speed-Dating in Sarajevo, das aufgrund von Kriegstraumata zur skurrilen bis explosiven Begegnung wird (zu sehen am 26. und 29. 4.).



20. Modisch: Geldtaschen, Kosmetiktaschen, Federpennale, Umhängetaschen: Daniela Mandler von der Nähküche hat alte „Crossing Europe“-Materialen recycelt, erhältlich sind die Kunstwerke während des Festivals.

Das Festival auf einen Blick

Das Linzer Crossing Europe findet von 26. 4. bis 1. 5. zum 20. Mal statt. Dabei werden 139 Filme in allen Genres und Längen geboten. Die Festivalkinos sind Moviemento und City-Kino, zum Kino wird auch das Central. In Summe steigen 153 Filmvorführungen.

Ins Leben gerufen wurde das zweitgrößte Filmfestival Österreichs (nach der „Viennale“) von Wolfgang Steiniger, Gründer von City-Kino und Moviemento, und Christine Dollhofer, die heute den Filmfonds Wien leitet. Seit 2022 leiten Sabine Gebetsroither und Katharina Riedler das Festival.

Ticketkassa: bis 25. 4., 17 bis 21 Uhr: nur Moviemento; 26. 4. bis 1. 5.: 10 bis 23 Uhr Moviemento, City, Central

www.crossingeurope.at

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller