Crossing Europe: 16.000 Besucher zum 20. Geburtstag

Von einer „ungebrochenen und wieder erstarkten Freude am europäischen Kino seitens des Publikums“ sprachen die Festivalleiterinnen Sabine Gebetsroither und Katharina Riedler.

Noch bis 31. Mai sind auf der Streaming-Plattform Kino VOD Club fünf Filme aus dem Programm zu sehen. Insgesamt wurden 139 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 45 Ländern gezeigt, darunter 18 Weltpremieren und 77 Österreich-Premieren. Als bester Spielfilm wurde das auf wahren Begebenheiten beruhende Drama „Chleb i sól“ („Brot und Salz“) ausgezeichnet. Es handelt von der Rückkehr eines angehenden Pianisten in die polnische Provinz. „My ne zgasnemo – We Will Not Fade Away“ über fünf ukrainische Teenager aus dem Donbass und „Silent Love“ über die Rückkehr einer jungen Polin aufs Land nach dem Tod ihrer Mutter wurden zu den besten Dokus gekürt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper