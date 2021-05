"Credo" spürt famos getanzt dem Glauben nach

"Credo" des Schweizer Choreografen Urs Dietrich. Woran glauben wir? Was und wem glauben wir? Fragen, die uns nicht zuletzt durch die Pandemie begleiten. Glaube ist ein weites Feld, auch im gleichnamigen Tanzstück.

Die Bühne ist dunkel, die Tänzer ganz in Schwarz. Weniger ist mehr, könnte ein Credo des Abends sein, an dem zur verinnerlichten Musik von Arvo Pärt, Luca Canciello, den Drum Freaks und dem Original Abendland Quintett 17 Tänzerinnen und Tänzer des Landestheater-Ensembles "TanzLin.z" auch in vielen Soli beeindrucken.

Unser Glaube, woran auch immer, treibt uns an, vorwärtszukommen, mitunter mühselig kriechend. Oder sogar, der Beste zu sein, dem der Platz ganz vorn gebührt. Manchmal glauben wir, was uns einer glauben lässt, und werden zum Mitläufer in der Masse. Manchmal glauben wir, allein zu sein, weil wir den Anderen nicht wahrnehmen können oder wollen. Ein greller Lichtstrahl zeichnet eine Schneise ins Bühnendunkel, ein Sturm tobt draußen hörbar – eine Warnung vor Verblendung? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer glaubt, zweifelt auch, gewiss scheint nichts.

Fazit: Fantastisch getanzte Glaubensfragen, die einen mitunter im Ungewissen lassen.

Tanz: "Credo" von Urs Dietrich, Musiktheater, BlackBox Uraufführung: 22. Mai; noch bis 10. Juni, Termine: landestheater-linz.at