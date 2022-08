Gleich bei seinem Hollywood-Debüt landete Jordan Peele mit der politisch aufgeladenen Horrorsatire "Get Out" (2017) einen Sensationserfolg, den er zwei Jahre später mit dem pfiffigen Schocker "Us" bestätigte. Jetzt legt der Meister des modernen Horrorfilms sein drittes Werk vor, den mit Spannung erwarteten Western-Science-Fiction-Hybrid "Nope" (ab morgen im Kino).