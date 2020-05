"Covid-19 zeigt: Die Zeit ist reif für eine neue Spezies, den Homo socialis"

"Wir haben die Wahl, wohin sich unsere Welt nach Covid-19 entwickeln wird", sagt die Ärztin, Psychotherapeutin und Autorin Martina Leibovici-Mühlberger. Aus der Sicht der Wienerin gibt es zwei Möglichkeiten: "Wir können unsere gewohnte Konsumgesellschaft mit all ihren weltweiten Folgen weiter vorantreiben oder die neuen Herausforderungen durch Selbstverantwortung und eine Stärkung der Gemeinschaft bewältigen – uns also vom Homo egomanis zum Homo socialis entwickeln." Leibovici-Mühlberger sieht die Krise als "historische Chance". Worin diese konkret besteht, beschreibt sie in ihrem Buch "Startklar/Aufbruch in die Welt nach Covid-19" und im OÖN-Interview.

OÖN: Wie kommt es, dass Sie schon während des Lockdowns ein Buch über die Zeit nach Covid-19 geschrieben haben und so rasch mit Ideen aufwarten konnten, wie es mit unserer Gesellschaft weitergehen soll?

Martina Leibovici-Mühlberger: Die Zukunftsvisionen, die ich in dem Buch beschreibe, sind für mich nicht neu. Als Psychotherapeutin und Ärztin beobachte ich seit Jahren, dass unsere Gesellschaft in eine Richtung geht, die uns Menschen nicht glücklich macht. Daher habe ich mir schon lange Gedanken darüber gemacht, was sich ändern müsste. Covid-19 und der Lockdown waren nur die Initialzündung dafür, all das endlich niederzuschreiben. Mit der Idee, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher, war ich ja auch vor der Pandemie Gott sei Dank nicht alleine. Die Bewegung "Fridays for Future" ist wohl das bekannteste Beispiel dafür. Covid-19 sehe ich daher nur als Brandbeschleuniger für eine Neuorientierung unserer Gesellschaft, die längst fällig ist.

In welche Richtung soll oder muss sich unsere Gesellschaft entwickeln?

Ich bin überzeugt davon, dass Querdenker, die alte Werte vertreten und diese geschickt mit der modernen Welt kombinieren, nach dieser Krise mehr Gehör finden werden. Dabei werden die Ideen des Humanismus einen neuen Aufschwung erleben. Die Würde des Einzelnen und gesellschaftlicher Zusammenhalt werden eine größere Rolle spielen. Unsere Egomanengesellschaft nervt viele seit langem, daher gab es ja schon vor Covid-19 zahlreiche Versuche unterschiedlicher Bewegungen, alte Werte wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei ging es oftmals darum, das Miteinander und die Natur als Basis unseres Lebens anstelle von Konsum, Geld und Macht zu fördern. Auch der kluge Satz "Think global, act local" hat in den vergangenen Jahren wieder an Bedeutung gewonnen und wird nach der Krise eine wesentliche Rolle in der Politik und der Wirtschaft spielen.

Welche Bewegungen der vergangenen Jahre würden Sie, abgesehen von "Fridays for Future", als zukunftsweisend bezeichnen?

Ein gutes Beispiel ist für mich der junge Visionär Boyan Slat aus den Niederlanden, dem es gelungen ist, mit seinem Start-up "Ocean Cleanup" 30 Millionen US-Dollar zu sammeln, um die Weltmeere mit einer von ihm erfundenen Methode von Plastikmüll zu befreien. In diese richtige Richtung geht auch der junge Grazer Visionär Wolfgang Deutschmann mit seiner Plattform "Green Rocket", die mithilfe von Crowd-Investing nachhaltige Unternehmen in den Bereichen Energie, Umwelt, Mobilität und Gesundheit fördert.

Kann die aktuelle Krise helfen, um Ideen wie diese rascher voranzutreiben?

Davon bin ich fest überzeugt. Denn es geht bei Covid-19 um eine Seuche, die bei vielen Menschen weltweit Ängste um ihre Gesundheit und die Entwicklung unserer Gesellschaft auslöst. Derart einschneidende Ereignisse und Gefühle eignen sich bestens, um den Willen zur Neuorientierung zu stärken, weil sie uns klarer sehen lassen, was uns wirklich wichtig ist und in welche Richtung wir uns entwickeln möchten.

Was kann der/die Einzelne aus dieser Krise konkret lernen?

Dass das Gemeinwohl für das Glück des Einzelnen eine große Rolle spielt. Wir konnten jetzt die Erfahrung machen, dass es hilfreich ist und guttut, wenn wir Zusammenhalt spüren und wenn wir auf einander schauen anstatt nur auf uns selbst. Auch die Tatsache, dass wir durch die Pandemie unser Bedürfnis nach sozialen Begegnungen einschränken müssen, hat Auswirkungen auf unser Denken. Dass uns dies so schwerfällt, zeigt, wie befriedigend das Erleben von Gemeinschaft ist. Daher gilt es, diese Werte zu fördern statt die Gier nach Materiellem.

Autorin und Buch

Martina Leibovici-Mühlberger (60) ist Gynäkologin sowie Ärztin für Psychosomatik und leitet die ARGE Erziehungsberatung und Fortbildung in Wien. Sie schrieb unter anderem den Bestseller „Wenn die Tyrannenkinder erwachsen werden“. Ihr aktuelles Buch heißt „Startklar/Aufbruch in die Welt nach COVID-19“, Edition A, 18 Euro

