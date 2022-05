Countrysängerin Naomi Judd ist tot

Als "The Judds" waren Naomi und ihre Tochter Wynonna seit den 1980er Jahren als Country-Duo bekannt.

"The Judds" wurden berühmt durch Hits wie "Mama He’s Crazy", "Why Not Me", "Love Can Build a Bridge" und "Girls’ Night Out". Die mehrfachen Grammy-Preisträgerinnen standen kürzlich noch gemeinsam auf der Bühne. Am Sonntag sollten "The Judds" in die Ruhmeshalle "Country Music Hall of Fame" aufgenommen werden. In früheren Interviews hat Naomi Judd offen über Depressionen und Angstzustände gesprochen.