Markante Stimme, loses Mundwerk, gigantische Oberweite – und das Herz am rechten Fleck: Das ist Dolly Parton. Morgen wird die "First Lady des Country" 75 Jahre – und blickt auf eine Weltkarriere zurück. In den 56 Jahren, seit ihre erste Single "Dumb Blonde" erschien, verkaufte sie 100 Millionen Alben, schrieb und sang Welthits wie "Jolene" und "I Will Always Love You" und spielte in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen.